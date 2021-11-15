Середньодобова кількість виписок з ковідних лікарень перевищила госпіталізацію вперше за три місяці, – Ляшко

Станом на зараз повністю вакциновані від ковіду близько 28% українців.

В Україні вперше за три місяці середньодобова кількість виписок з "ковідних" лікарень перевищила кількість госпіталізованих. До лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на брифінгу.

За його словами, стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України.

"Проте, це ще не повна перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання та рівні госпіталізації перебувають на досить великих значеннях. Тому потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень", – закликав він.

Станом на зараз хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 39,4% українців. Повністю завершили курс 28%.

Найбільша частка вакцинованих принаймні однією дозою в місті Києві – 61%, у Київській області вже майже 50%, і 46% в Полтавській області.

Нагадаємо, за даними американського Центру з контролю та профілактики хворб, вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від штаму "Дельта". За словами Ляшка, низка європейських країн вже підтверджують дослідження на практиці. Наприклад, Велика Британія, Німеччина, Бельгія, де щеплено понад 65% населення, зараз демонструють у 8-14 разів меншу летальність, ніж під час весняної хвилі.