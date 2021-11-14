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В Україні зафіксували ще 14 490 нових випадків ковіду

Летальних випадків – 403.

В Україні зафіксували ще 14 490 нових випадків ковіду
Фото: zaxid.net

За суботу, 13 листопада, в Україні зафіксували 14 490 нових випадків короновірусу, зокрема, захворіли 1069 дітей та 135 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1630), Харківській (1050), Запорізькій (1029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях.

Летальних випадків – 403.

Також за минулу добу госпіталізована 4 881 особа, одужало 11 146 осіб.

За добу здійснено 77 713 тестувань: методом ПЛР – 36 308, методом ІФА – 7 940, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 465.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 447 випадків;
  • Вінницька область – 525 випадків;
  • Волинська область – 293 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1630 випадків;
  • Донецька область – 793 випадки;
  • Житомирська область – 542 випадки;
  • Закарпатська область – 313 випадків;
  • Запорізька область – 1029 випадків;
  • Івано-Франківська область – 511 випадків;
  • Київська область – 533 випадки;
  • Кіровоградська область – 139 випадків;
  • Луганська область – 83 випадки;
  • Львівська область – 535 випадків;
  • Миколаївська область – 724 випадки;
  • Одеська область – 979 випадків;
  • Полтавська область – 709 випадків;
  • Рівненська область – 377 випадків;
  • Сумська область – 619 випадків;
  • Тернопільська область – 393 випадки;
  • Харківська область – 1050 випадків;
  • Херсонська область – 259 випадків;
  • Хмельницька область – 646 випадків;
  • Черкаська область – 371 випадок;
  • Чернівецька область – 205 випадків;
  • Чернігівська область – 785 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 217 639 осіб, одужало – 2 631 240, зафіксовано 76 705 летальних випадків і проведено 15 225 531 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 12 листопада, в Україні зафіксували 23 572 нові випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 1622 дитини та 436 медпрацівників. Летальних випадків – 695.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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