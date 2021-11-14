В Україні зафіксували ще 14 490 нових випадків ковіду

За суботу, 13 листопада, в Україні зафіксували 14 490 нових випадків короновірусу, зокрема, захворіли 1069 дітей та 135 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1630), Харківській (1050), Запорізькій (1029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях.

Летальних випадків – 403.

Також за минулу добу госпіталізована 4 881 особа, одужало 11 146 осіб.

За добу здійснено 77 713 тестувань: методом ПЛР – 36 308, методом ІФА – 7 940, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 465.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 447 випадків;

Вінницька область – 525 випадків;

Волинська область – 293 випадки;

Дніпропетровська область – 1630 випадків;

Донецька область – 793 випадки;

Житомирська область – 542 випадки;

Закарпатська область – 313 випадків;

Запорізька область – 1029 випадків;

Івано-Франківська область – 511 випадків;

Київська область – 533 випадки;

Кіровоградська область – 139 випадків;

Луганська область – 83 випадки;

Львівська область – 535 випадків;

Миколаївська область – 724 випадки;

Одеська область – 979 випадків;

Полтавська область – 709 випадків;

Рівненська область – 377 випадків;

Сумська область – 619 випадків;

Тернопільська область – 393 випадки;

Харківська область – 1050 випадків;

Херсонська область – 259 випадків;

Хмельницька область – 646 випадків;

Черкаська область – 371 випадок;

Чернівецька область – 205 випадків;

Чернігівська область – 785 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 217 639 осіб, одужало – 2 631 240, зафіксовано 76 705 летальних випадків і проведено 15 225 531 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 12 листопада, в Україні зафіксували 23 572 нові випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 1622 дитини та 436 медпрацівників. Летальних випадків – 695.