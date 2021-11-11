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Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників

Тих, хто не отримає щеплення, відсторонять від роботи без збереження зарплати.

Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників
Фото: Youtube / МОЗ України

Міністерство охорони здоров'я збирається ще раз розширити перелік професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19 та включити туди медиків, працівників органів місцевого самоврядування та комунальників.

Про це повідомив на брифінгу глава МОЗ Віктор Ляшко.

"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я направляє на громадське обговорення і погодження з іншими міністерства наказ про розширення переліку професій, вакцинація для яких є обов'язковою", - сказав він.

До нього увійдуть:

  • працівники закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності;
  • працівники органів місцевого самоврядування;
  • працівники підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальних громад.

"Держава забезпечила усім необхідним. Вакцини є. Вакцини є на вибір. Пункти щеплення - поряд", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, що перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 було затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я №2153 від 4 жовтня.

Станом на листопад 2021 року до нього входять:

  • працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
  • працівники місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
  • працівники закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

З 9 грудня 2021 року до нього увійдуть:

  • працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • працівники установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;
  • працівники підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року № 83.
Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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