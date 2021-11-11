Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників

Міністерство охорони здоров'я збирається ще раз розширити перелік професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19 та включити туди медиків, працівників органів місцевого самоврядування та комунальників.
Про це повідомив на брифінгу глава МОЗ Віктор Ляшко.
"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я направляє на громадське обговорення і погодження з іншими міністерства наказ про розширення переліку професій, вакцинація для яких є обов'язковою", - сказав він.
До нього увійдуть:
- працівники закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності;
- працівники органів місцевого самоврядування;
- працівники підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальних громад.
"Держава забезпечила усім необхідним. Вакцини є. Вакцини є на вибір. Пункти щеплення - поряд", - заявив Ляшко.
Нагадаємо, що перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 було затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я №2153 від 4 жовтня.
Станом на листопад 2021 року до нього входять:
- працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
- працівники місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
- працівники закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
З 9 грудня 2021 року до нього увійдуть:
- працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- працівники установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;
- працівники підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року № 83.