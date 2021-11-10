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Ситуація з коронавірусом в Києві продовжує погіршуватися, – Кличко

Середня заповненість ліжок для хворих на ковід в місті – понад 70%. 

Ситуація з коронавірусом в Києві продовжує погіршуватися, – Кличко

У Києві продовжує погіршуватися ситуація з коронавірусом. Заповненість ліжок для хворих на ковід у середньому по місті – 70%, в окремих лікарнях – 99-100%. 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки.

З 6000 ліжок з киснем заповнені більше 75%. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко на терміновому брифінгу. 

За минулу добу в місті виявили 1740 нових хворих. Померли 73 людини, серед них є люди віком 26 років. Також зростає кількість хворих дітей. На сьогодні на стаціонарному лікуванні з ковідом чи підозрою перебувають 85 дітей, з них четверо – в реанімації. 

"Такої кількості дітей не було всі попередні хвилі вірусу", – констатував Кличко. 

Він додав, що штам "Дельта" більш агресивний і вражає молодих людей, вражає з наслідками і ускладненнями.

Навчання в школах Києва, зокрема в молодших класах, продовжуватиметься у дистанційному режимі. Раніше місто закривало школи на два тижні починаючи з 23 жовтня

"Ми не можемо ризикувати здоровʼям дітей, а також їх родин. Чимало дітей переносять вірус безсимптомно, але можуть заразити оточення", – додав мер. 

Кличко закликав киян бути обачними, не користуватися громадським транспортом і не відвідувати публічні місця без потреби, щоб уникнути повного локдауну. 

Нагадаємо, Київ з 30 жовтня перебуває в "червоній зоні". Обмеження не поширюються на вакцинованих громадян. За прогнозом Кличка, в найжорсткіших обмеженням місто може перебувати 2-3 тижні, але все буде залежати від динаміки заповненості ліжок і захворюваності. 

Київ є лідером за кількістю щеплень, але станом на 8 листопада в місті було повністю вакциновано менше половини мешканців. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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