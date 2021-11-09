МОЗ ввело обов'язкову вакцинацію для соцпрацівників і співробітників стратегічно важливих підприємств

У людей є місяць на те, щоб зробити щеплення.

Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Наказ, який набуде чинності 9 грудня, зобов'язує вакцинуватися співробітників:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Стратегічно важливими є велика кількість підприємств, в тому числі порти, залізниця, "Нафтогаз", державні банки тощо. Повний перелік - на сайті Верховної Ради.

Тих, хто не захоче вакцинуватися, відсторонять від роботи без збереження заробітної плати.

Нагадаємо, що з 8 листопада вакцинація від COVID-19 є обов'язковою для освітян та державних службовців центральних і місцевих органів влади.