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Україна до кінця тижня отримає 2,4 млн доз вакцини Pfizer, - Ляшко

Станом на 8 листопада в Україну завезено уже майже 31 млн доз вакцини.

Україна до кінця тижня отримає 2,4 млн доз вакцини Pfizer, - Ляшко
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Цього тижня Україна отримає близько 2 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer.

Про це в ефірі телеканала ICTV повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Сьогодні в Україну ми завезли уже майже 31 млн доз вакцини. На цих вихідних приїхало 1,4 млн доз Pfizer, 3 млн Moderna. На тижні ми чекаємо ще 1 млн Pfizer вівторок-середа, і до кінця тижня ще 1,5 млн Pfizer. Тобто вакцини більш ніж вдосталь, робити щеплення для того, щоб захиститись", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, компанія Pfizer Inc. 5 листопада заявила, що розроблений нею противірусний препарат Paxlovid на 89% знижує ризик госпіталізації чи смерті від COVID-19.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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