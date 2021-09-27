Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Володимир Кличко прокоментував перемогу Усика
Володимир Кличко прокоментував перемогу Усика
Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
У Києві на вулиці застрелили чоловіка
У Києві на вулиці застрелили чоловіка
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах
В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах
Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів
Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів
Давид переміг Голіафа: Усик повернув в Україну чемпіонські пояси з боксу в суперважкій ваговій категорії
Давид переміг Голіафа: Усик повернув в Україну чемпіонські пояси з боксу в суперважкій ваговій категорії
“Помаранчевими” в Україні стали 5 областей, – МОЗ
“Помаранчевими” в Україні стали 5 областей, – МОЗ
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Pfizer почала тестувати препарат для профілактики COVID-19

На цьому етапі під наглядом фахівців тестуватимуть препарат на 2,6 тис. людей, деякі з яких отримають плацебо.

Pfizer почала тестувати препарат для профілактики COVID-19
Фото: EPA/UPG

Фармацевтична компанія Pfizer оголосила про початок фази великого тестування перорального антивірусного препарату для запобігання зараження коронавірусом в разі безпосереднього контакту з хворим на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

"Pfizer сьогодні оголосила про початок другої фази дослідження для оцінки нового перорального противірусного PF-07321332, застосовуваного спільно з невеликою дозою препарату Ритонавір, для запобігання захворюванню COVID-19", - йдеться в прес-релізі компанії.

На цьому етапі під наглядом фахівців тестуватимуть препарат на 2,6 тис. людей, деякі з яких отримають плацебо.

"Ми вважаємо, що боротьба проти вірусу вимагає ефективного лікування для тих, хто контактує або потрапив під вплив вірусу ... У разі успішного випробування, ми вважаємо, що терапія може допомогти зупиняти вірус на ранньому етапі - можливо, запобігати симптоматичному перебігу хвороби", - сказав один з провідних вчених компанії Pfizer Майкл Долстен.

Нагадаємо, раніше у США розробили інтраназальну вакцину, яка забезпечує стійкий місцевий імунітет до коронавірусу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також