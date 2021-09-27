Pfizer почала тестувати препарат для профілактики COVID-19

На цьому етапі під наглядом фахівців тестуватимуть препарат на 2,6 тис. людей, деякі з яких отримають плацебо.

Фармацевтична компанія Pfizer оголосила про початок фази великого тестування перорального антивірусного препарату для запобігання зараження коронавірусом в разі безпосереднього контакту з хворим на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

"Pfizer сьогодні оголосила про початок другої фази дослідження для оцінки нового перорального противірусного PF-07321332, застосовуваного спільно з невеликою дозою препарату Ритонавір, для запобігання захворюванню COVID-19", - йдеться в прес-релізі компанії.

На цьому етапі під наглядом фахівців тестуватимуть препарат на 2,6 тис. людей, деякі з яких отримають плацебо.

"Ми вважаємо, що боротьба проти вірусу вимагає ефективного лікування для тих, хто контактує або потрапив під вплив вірусу ... У разі успішного випробування, ми вважаємо, що терапія може допомогти зупиняти вірус на ранньому етапі - можливо, запобігати симптоматичному перебігу хвороби", - сказав один з провідних вчених компанії Pfizer Майкл Долстен.

Нагадаємо, раніше у США розробили інтраназальну вакцину, яка забезпечує стійкий місцевий імунітет до коронавірусу.