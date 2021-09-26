Другу дозу антиковідної вакцини отримали ще понад 25 тисяч українців

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 759 691 людину.

За суботу, 25 вересня в Україні від коронавірусу вакцинувалася 64 221 людина.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 38 778 осіб, повністю імунізовані – 25 443 українці.

Протягом доби працювали 477 мобільних бригад, 1 880 пунктів щеплення і 373 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 759 691 людину, з них отримали одну дозу – 6 759 689 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 443 521 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 12 203 210 щеплень.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що Україна може скасувати карантин вже весною 2022 року, якщо до Нового року вакцинує більшість дорослого населення.