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Журнал Lancet розпустив робочу групу з походження COVID-19 через конфлікт інтересів

Дослідники були пов'язані з організацією, яка нібито фінансувала дослідження в Ухані.

Журнал Lancet розпустив робочу групу з походження COVID-19 через конфлікт інтересів
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

Комісія з питань COVID-19 міжнародного журналу Lancet розпустила робочу групу, яка вивчала походження коронавірусу. Голова комісії Джеффрі Сакс пояснив це рішення можливим конфліктом інтересів через зв'язки дослідників з організацією EcoHealth Alliance.

Про це пише Wall Street Journal.

До червня 2021 року цю робочу групу очолював президент EcoHealth Alliance Пітер Дазак (Peter Daszak). Ця організація співпрацювала з вірусологічною лабораторією китайського міста Ухань, і частина вчених, що входять до групи, працювали з EcoHealth Alliance або її президентом.

Пітер Дазак
Фото: twitter.com/PeterDaszak
Пітер Дазак

На початку вересня американське видання The Intercept заявило про те, що EcoHealth Alliance раніше надала грант на дослідження в Ухані біоматеріалів кажанів на предмет нових коронавірусів, а також обстеження людей, які працювали з живими кажанами.

Водночас Дазак є відомим противником версії лабораторного походження коронавірусу. Зокрема, він був членом команди ВООЗ, яка відвідувала Ухань на початку 2021 року і дійшла висновку про малоймовірність витоку з лабораторії.

За словами Сакса, комісія Lancet продовжить роботу над з'ясуванням походження коронавірусу і планує опублікувати свій звіт у середині 2022 року. Він підкреслив, що не підтримує жодну з основних версій - природне походження вірусу чи витік із лабораторії.

Члени розпущеної робочої групи також не збираються відмовлятися від своїх досліджень. Один з її учасників, професор мікробіології та імунології з університету Айови Стенлі Перлман заявив журналістам, що вона "продовжить виконувати цю важливу роботу".

Сакс призначив доктора Дазака керівником робочої групи в 2020 року. До неї увійшли 12 учених, в тому числі вірусолог з Гонконга Малік Пейріс, який зіграв важливу роль у виявленні коронавірусу SARS у 2003 році, директор Норвезького ветеринарного інституту Карлос дас Невес і австралійська вірусолог Даніель Андерсон з університету Мельбурна, яка проводила дослідження в Уханському інституті в кінці 2019 року.

Нагадаємо, в березні 2021 року спільне дослідження Всесвітньої організації здоров'я та Китаю відкинуло версію лабораторного походження коронавірусу. Скоріше за все, SARS-CoV-2 передався людині від кажанів через проміжну ланку.

Експерти дійшли висновку, що найближчий родич коронавірусу, який призвів до пандемії у 2020-2021 роках, дійсно знайдено в кажанів. Але оскільки еволюційна дистанція від нього до SARS-CoV-2 становить кілька десятиріч, мусила бути проміжна ланка.

Китай офіційно заперечує, що коронавірус міг поширитися з лабораторії. 

Водночас у звіті національної урядової лабораторії США про походження коронавірусу зробили висновок, що гіпотеза про витік ковіду з китайської лабораторії в Ухані є правдоподібною та заслуговує на подальше вивчення. 

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс припускає, що походження коронавірусу може залишитися невідомим.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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