За минулу добу в Україні виявили понад 9 тис. випадків коронавірусу - найбільше з квітня

У четвер, 23 вересня, в Україні зафіксовано 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник добової захворюваності від 30 квітня. Тоді було виявлено 10 072 випадки ковіду.
Серед захворілих учора - 849 дітей і 137 медпрацівників, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Протягом 23 вересня було госпіталізовано 2 060 осіб, від коронавірусу одужали 2 415 пацієнтів, 140 людей від ускладнень хвороби померли.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 379 483 особи, одужали від коронавірусу 2 240 388 людей, від ускладнень захворювання померли 55 424 пацієнти.
Нагадаємо, Київська школа економіка визнала початок нового спалаху COVID-19 в Україні. Вона прогнозує, що нинішня хвиля нагадуватиме весняну і може бути більшою за неї.