Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Рада ухвалила закон про олігархів
Рада ухвалила закон про олігархів
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
"Слуги народу" знімають з розгляду "антиахметівський" законопроєкт №5600
"Слуги народу" знімають з розгляду "антиахметівський" законопроєкт №5600
Рубікон імені Сергія Шефіра
Рубікон імені Сергія Шефіра
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За минулу добу в Україні виявили понад 9 тис. випадків коронавірусу - найбільше з квітня

Лідерами за добовою захворюваністю стали Харківська, Дніпропетровська і Львівська області.

За минулу добу в Україні виявили понад 9 тис. випадків коронавірусу - найбільше з квітня
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

У четвер, 23 вересня, в Україні зафіксовано 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник добової захворюваності від 30 квітня. Тоді було виявлено 10 072 випадки ковіду.

Серед захворілих учора - 849 дітей і 137 медпрацівників, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 23 вересня було госпіталізовано 2 060 осіб, від коронавірусу одужали 2 415 пацієнтів, 140 людей від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 379 483 особи, одужали від коронавірусу 2 240 388 людей, від ускладнень захворювання померли 55 424 пацієнти.

Нагадаємо, Київська школа економіка визнала початок нового спалаху COVID-19 в Україні. Вона прогнозує, що нинішня хвиля нагадуватиме весняну і може бути більшою за неї.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також