За минулу добу в Україні виявили понад 9 тис. випадків коронавірусу - найбільше з квітня

Лідерами за добовою захворюваністю стали Харківська, Дніпропетровська і Львівська області.

У четвер, 23 вересня, в Україні зафіксовано 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник добової захворюваності від 30 квітня. Тоді було виявлено 10 072 випадки ковіду.

Серед захворілих учора - 849 дітей і 137 медпрацівників, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 23 вересня було госпіталізовано 2 060 осіб, від коронавірусу одужали 2 415 пацієнтів, 140 людей від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 379 483 особи, одужали від коронавірусу 2 240 388 людей, від ускладнень захворювання померли 55 424 пацієнти.

Нагадаємо, Київська школа економіка визнала початок нового спалаху COVID-19 в Україні. Вона прогнозує, що нинішня хвиля нагадуватиме весняну і може бути більшою за неї.