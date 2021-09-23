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У Moderna вважають, що пандемія ковіду закінчиться в 2022 році

В компанії впевнені, що до середини наступного року вакцинація стане доступною для кожного.

У Moderna вважають, що пандемія ковіду закінчиться в 2022 році
Підприємство Модерна в Норвуді, штат Массачусетс, США
Фото: EPA/UPG

Генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель вважає, що пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році.

Про це пише Reuters.

"Якщо подивитися на загальнопромислове розширення виробничих потужностей за останні шість місяців, то до середини наступного року має бути доступна достатня кількість доз, щоб кожен житель Землі міг вакцинуватися", - сказав Бансель.

За його словами, вакцинація стане доступною навіть для немовлят. Він також вважає, що невдовзі всі люди перехворіють на ковід.

"Таким чином, ми опинимося в ситуації, схожій на ситуацію із грипом. Ви можете або зробити щеплення і добре перезимувати, або не робити його і ризикувати захворіти і, можливо, навіть потрапити в лікарню", - додав Бансель.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу почалася в кінці 2019 року. Перші випадки зареєстрували в Китаї, звідки інфекція швидко поширилася по всьому світу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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