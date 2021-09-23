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Нижня палата Конгресу погодила поправки до оборонного бюджету з санкціями проти "Північного потоку - 2"

США можуть в останній момент зупинити запуск російського газопроводу.

Нижня палата Конгресу погодила поправки до оборонного бюджету з санкціями проти "Північного потоку - 2"
Фото: EPA/UPG

Нижня палата Конгресу США погодила поправки до проєкту оборонного бюджету США санкції проти "Північного потоку - 2".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

22 вересня Палата представників одноголосно проголосувала за пакет поправок до оборонного бюджету США (NDAA – National Defense Authorization Act), включаючи законодавство про санкції.

Сам оборонний бюджет голосуватимуть у четвер, 23 вересня. Потім його ще має підтримати верхня палата - Сенат США - і підписати президент Джо Байден.

У травні Байден погодився скасувати санкції, введені Конгресом щодо трубопроводу, в спробі налагодити відносини з Німеччиною, яка підтримала будівництво "Північного потоку-2". Цей крок відкрив двері до завершення будівництва трубопроводу на початку цього місяця.

Рішення викликало негативну реакцію серед законодавців з обох сторін, спонукавши їх представити новий закон, який, по суті, скасовує це рішення.

Передбачувані санкції можуть стосуватися юридичних та фізичних осіб, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2", в тому числі його сертифікації.

Якщо законопроєкт встигне стати законом до кінця року, він ще може зупинити запуск газопроводу, пише видання.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав це голосування важливою перемогою для України.

"На жаль, адміністрація Байдена відразу після інаугурації у січні цього року вирішила скористатися своїм правом зробити виняток (waiver) із законодавства про санкціі для оператора Північного потоку-2 з дивною аргументацією (з міркувань національної безпеки).Ми продовжуємо переконувати адміністрацію США, що якраз із міркувань національної безпеки США, Європи, України, всього вільного світу потрібно терміново накласти ці санкції. Є позитивні зрушення. Але паралельно ми ведемо роботу з Конгресом США, законодавчою гілкою влади, щоб зміни у законодавстві закрили можливість для надання таких виключень з санкцій. Позицію України підтримала палата представників Конгресу США", - написав він у фейсбуці.

Вітренко подякував усім, хто бореться проти використання Росією газу проти України і Європи.

"Північний потік-2" складається з уже побудованих, але не введених в експлуатацію двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік. Вони тягнуться від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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