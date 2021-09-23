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​Президентка Молдови з трибуни ООН закликала вивести російські війська з Придністров'я

Санду попросила поважати суверенітет Молдови.

​Президентка Молдови з трибуни ООН закликала вивести російські війська з Придністров'я
Фото: twitter.com/sandumaiamd

Президентка Молдови Мая Санду під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН закликала вивести російські війська з Придністров'я.

Про це повідомляється на сайті президентки Молдови.

"Республіка Молдова - це країна, яка виступає за мир. Ми, як і раніше, твердо дотримуємося принципів мирного, політичного вирішення конфлікту в придністровському регіоні нашої країни, - на основі суверенітету і територіальної цілісності Молдови, в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявила Санду.

Вона підкреслила, що Молдова вимагає "повного і беззастережне виведення російських збройних сил".

"Це ж стосується і вивезення або знищення боєприпасів в Кобасна - складів озброєнь, які становлять загрозу безпеці та навколишньому середовищу для всього регіону в цілому. У цьому прагненні ми розраховуємо на підтримку міжнародної спільноти", - сказала Санду.

Нагадаємо, що на території невизнаного Придністров'я розквартировано обмежену групу російських військ (близько 1,6 тис. військовослужбовців), а на військових складах у селі Кобасна Рибницького району зберігають понад 20 тис. тонн боєприпасів.

Придністровська Молдавська Республіка проголосила свою незалежність 1990 року. При цьому жодна країна-член ООН не визнала ПМР суверенною державою. "Влада" республіки неодноразово просила Москву включити її до складу Росії. Наприклад, 2006 року в республіці пройшов референдум, на якому 97,2% місцевих жителів проголосували за приєднання до Росії, проте голосування було визнане легітимним лише Росією.

У 2018 році Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію, в якій міститься заклик вивести іноземні війська з території Молдови, але Росія до нього не дослухалася.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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