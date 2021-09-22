Із проєкту бюджету США виключили $1 млрд на військову допомогу Ізраїлю

Голова МЗС Ізраїлю заявив, що йдеться про "технічної відстрочку".

Законодавці-демократи виключили із законопроекту про фінансування уряду США асигнування на військове фінансування Ізраїлю на 1 мільярд доларів після заперечень у Палаті представників.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що прогресивісти виступили проти положення законопроєкту про виділення додаткового фінансування, щоб Ізраїль міг доукомплектувати його систему ПРО "Залізний купол".

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід, своєю чергою, заявив, що відміна фінансування була "технічною відстрочкою", і що лідери демократів запевнили його, що кошти для "Залізного куполу" буде переведено в найближчим часом.

Нагадаємо, у червні Ізраїль розгорнув "Залізний купол" по всій країні через ймовірність нового конфлікту в секторі Гази.