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У Німеччині озброєний чоловік захопив автобус з пасажирами

Чоловік після переговорів з поліцією відпустив спочатку пасажирів, а потім - і водіїв автобуса. Після цього спецназ затримав нападника.

У федеральній землі Баварія на півдні Німеччини невідомий захопив у заручники пасажирів автобуса.

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що автобус, який прямував у Сербію, захопив озброєний пасажир. За свідченнями очевидців, у чоловіка був при собі пістолет. 

Повідомляється також, що захопленню передував конфлікт, який виник між пасажирами.

Після повідомлення про подію поліція повністю заблокувала маршрут між розв'язками Хільпольтштайн і Гредінг в обох напрямках.

Чоловік після переговорів з поліцією відпустив спочатку пасажирів, а потім - і водіїв автобуса. Після цього спецназ затримав нападника. Під час операції були чутні звуки трьох вибухів, у операції був також задіяний гелікоптер. 

Наразі мотиви нападника невідомі.

Нагадаємо, раніше у вересні у місті Кварелі на сході Грузії озброєний чоловік захопив відділення банку.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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