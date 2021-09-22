У Німеччині озброєний чоловік захопив автобус з пасажирами

Чоловік після переговорів з поліцією відпустив спочатку пасажирів, а потім - і водіїв автобуса. Після цього спецназ затримав нападника.

У федеральній землі Баварія на півдні Німеччини невідомий захопив у заручники пасажирів автобуса.

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що автобус, який прямував у Сербію, захопив озброєний пасажир. За свідченнями очевидців, у чоловіка був при собі пістолет.

Повідомляється також, що захопленню передував конфлікт, який виник між пасажирами.

Після повідомлення про подію поліція повністю заблокувала маршрут між розв'язками Хільпольтштайн і Гредінг в обох напрямках.

Чоловік після переговорів з поліцією відпустив спочатку пасажирів, а потім - і водіїв автобуса. Після цього спецназ затримав нападника. Під час операції були чутні звуки трьох вибухів, у операції був також задіяний гелікоптер.

Наразі мотиви нападника невідомі.

Нагадаємо, раніше у вересні у місті Кварелі на сході Грузії озброєний чоловік захопив відділення банку.