"Північний потік-2" дає Путіну додаткові інструменти шантажу, - прем'єр Польщі

Російський газопровід "Північний потік-2" є стратегічною помилкою, оскільки надає "Газпрому" та президенту РФ Володимиру Путіну додаткові інструменти для цінового шантажу.

Про це заявив польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, передає “Радіо Польща”.

"Проєкт "Північний потік-2" є стратегічною помилкою, оскільки надання додаткових інструментів для цінового шантажу "Газпрому" та Володимиру Путіну означає збільшення можливості тиску на Європу; зростання цін на газ підтверджує наші побоювання", - сказав Моравецький.

Політик також зауважив, що газопровід збільшує геополітичний ризик у регіоні.

"Ось чому ми були дуже гучним противником цього проекту, і протягом тривалого часу наша стратегія здавалася найбільш правильною, і вона була правильною до самого кінця", - зазначив він.

Моравецький зазначив, що польський уряд шкодує про те, що рішення американської адміністрації з цього приводу "було змінено на 180 градусів за один день".

"Я вважаю це стратегічною помилкою, і тепер зростання цін на газ є доказом підтвердження наших побоювань, нашої тези. Адже надання додаткових інструментів цінового шантажу "Газпрому", президенту Путіну збільшує можливість натиску та тиску на Європу. Помилка, яка, на жаль, може дуже сильно повернутися",- підкреслив він.

Росія завершила будівництво газопроводу 10 вересня. Перед тим голова правління "Газпрому" Олексій Міллер сказав, що перші поставки можуть початися вже в 2021 році.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко на це відповів, що Німеччина не повинна дозволити роботу "Північного потоку - 2" в комерційному режимі. Він сказав, що газопровід дійсно запустять в тестовому режимі для перевірки роботи, але це не означає, що трубу можна буде експлуатувати.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.