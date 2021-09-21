BlackSeaNews створив повну базу даних юридичних осіб, до яких застосовано санкції через агресію РФ проти України

База містить всю історію ухвалення рішень про застосування санкцій по кожному суб'єкту.

Експерти Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та BlackSeaNews створили повну базу даних юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції України, США та ЄС у зв'язку з агресією Російської Федерації проти України.

Як зазначають укладачі бази даних Тетяна Гучакова та Андрій Клименко, це не тільки перелік комерційних та політичних організацій, що є у списках на поточну дату. Вона містить всю історію прийняття рішень про застосування санкцій по кожному суб'єкту.

Наразі у базі містяться дані щодо 1 856 юридичних осіб.

У базі даних містяться:

всі юридичні особи, що містяться в усіх 29 Указах Президента України, де йдеться про санкції до юросіб (починаючи з 16 вересня 2015);

всі юридичні особи зі списків SDN та SSI Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) по чотирьох санкційних програмах США у зв'язку із російською агресією проти України;

всі юридичні особи, що містяться у відповідних рішеннях Ради ЄС.

Крім того, в базі є:

деякі російські підприємства, що містяться в інших, не пов’язаних з Україною, списках OFAC;

частина російських підприємств, щодо яких застосовані експортні обмеження США: Entity List (EL) та Military End User List (MEU List) Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

"На відміну від попередніх баз даних, які ми публікували на сайті, це вже не статична таблиця станом на якусь дату, а програмний продукт, який ми плануємо регулярно змінювати та доповнювати", - зазначають укладачі.