Тимошенко: законопроєкт про дерегуляцію трудових відносин порушує права працюючих людей

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала монобільшість не підтримувати законопроєкти, які порушують трудові права українців. Про це вона завила під час свого виступу з трибуни Верховної Ради.

«Існує цілий перелік прав людей, які зафіксовані міжнародними конвенціями, всіма нашими українськими законами – це обмеження робочого дня 8 годинами, 2 вихідних дні на тиждень, обов’язкова відпустка тощо. А «слуги народу» пропонують всі ці гарантії анулювати й формувати відносини між роботодавцем і працюючою людиною тільки на базі короткострокових угод. Щоб у цих угодах роботодавець нав’язував те, що він хоче, без тих обмежень, які закріплені міжнародними конвенціями та іншими правовими документами», – пояснила Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» звернула увагу на те, що проти напередодні ухваленого законопроєкту 5388-у виступила Міжнародна організація праці та міжнародні профспілки, які попереджали, що Україні загрожують певні санкції у разі, якщо наступ на трудові права буде продовжено.

«Хочу нагадати, що понад 300 років у світі існує профспілковий рух, який боровся за права працюючих людей. А цими законопроєктами в Україні профспілки повністю усуваються від захисту трудових прав людей. Якщо профспілки вас у чомусь не задовольняють, то зробіть так, щоб вони були сильнішими, але не руйнуйте принципи, на яких тримається вся система трудового права в світі. Голосуйте проти цього закону і трьох наступних», – закликала Юлія Тимошенко.