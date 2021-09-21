Рада зробила крок до узаконення фрилансу

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт № 5161, яким пропонується запровадити трудові договори з нефіксованим робочим часом. За прийняття документа за основу проголосували 327 депутатів при мінімально необхідних 226.

Про це повідомляє пресслужба українського парламенту.

Проєктом передбачено, що роботодавець самостійно визначає необхідність та час залучення працівника до роботи, обсяг роботи та погоджує з працівником режим роботи й тривалість робочого часу.

Кількість укладених трудових договорів з нефіксованим робочим часом не може перевищувати 10 % загальної кількості трудових договорів.

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю менше ніж 10 працівників, можуть укладати не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом.

Мінімальна тривалість робочого часу працівника, залученого до робіт на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, протягом календарного місяця становить 32 години.

"Відповідно до умов такого договору обов’язок працівника виконувати роботу виникає виключно за умови надання власником або уповноваженим ним органом доступної роботи, без гарантій того, що така робота буде надаватися постійно", - зазначається у повідомленні.

На думку законодавців, використання трудового договору з нефіксованим робочим часом посилює мобільність працівника, дає більшу свободу вибору у реалізації права на працю, а також створює зручний законодавчий механізм легалізації праці фрилансерів, які надають перевагу виконанню короткострокових проектів та не обмежуються виконанням робіт у одного замовника.