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Рада прийняла до розгляду проєкт держбюджету

Перше читання відбудеться через кілька тижнів.

Рада прийняла до розгляду проєкт держбюджету
Фото: Макс Левин

Верховна Рада прийняла підготовлений і внесений Кабінетом Міністрів проєкт державного бюджету на 2022 рік до розгляду.

У вівторок, 21 вересня, його представив депутатам міністр фінансів Сергій Марченко.

Проєкт бюджету передбачає 1 277,7 млрд гривень доходів та 1 465,7 млрд гривень видатків. Рівень дефіциту - 3,5%.

У бюджет закладено зростання ВВП на 3,8%, інфляцію 6,2%, середню зарплату 15,3 тис. гривень, середній курс гривні - 28,6-28,7 грн/долл.

Згідно з регламентом Ради, за результатами обговорення законопроекту про держбюджет на наступний рік Рада може прийняти рішення про його відхилення у разі невідповідності вимогам Бюджетного кодексу або основним напрямам бюджетної політики на наступний рік.

Якщо Рада після подання Кабміном проекту держбюджету на наступний рік не відхиляє його, він вважається прийнятим Радою до розгляду.

Нагадаємо, що у 2020 році Верховна Рада ухвалила проєкт держбюджету в першому читанні 5 листопада, у цілому - 15 грудня.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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