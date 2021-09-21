На каналі LBTV розпочинається трансляція круглого столу: "Легалізація віртуальних активів по-українськи. Можливості та ризики".
Організатор – Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.
Питання до обговорення:
1. Ключові положення Закону «Про віртуальні активи», ухваленого ВРУ.
2. Що таке «віртуальний актив» (ВА) згідно з тлумаченням закону?
3. Аналіз засад державної політики у сфері обігу ВА, прав та обов’язків учасників ринку ВА.
4. Як і ким здійснюватиметься регуляторний арбітраж на ринку ВА? Як убезпечити бізнес від можливих зловживань з боку контролюючих органів?
5. Чи убезпечує закон від спекуляцій, чи враховує корупційні ризики?
6. Чи може стати відсутність у законі прописаних механізмів щодо обміну фізичними особами ВА на готівку без участі посередників підставою для зловживань?
7. На якому етапі розробки зараз знаходиться законопроєкт про зміни у Податковий кодекс, який стосується оподаткування операцій з ВА і без якого неможливе набуття чинності закону «Про віртуальні активи»?
8. Кому прийняття закону вигідне найбільше? Які можливості для ринку відкриває цей закон?
Учасники круглого столу:
- Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT
- Олексій Жмеренецький, народний депутат України, співавтор закону «Про віртуальні активи»
- Арсен Макарчук, директор Департаменту стратегії та розвитку НБУ
- Юрій Бойко, член НКЦПФР
- Дмитро Ніколаєвський, адвокат, член Національної асоціації адвокатів України, член експертної групи.
Модератор: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua
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