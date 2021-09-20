Сировиною для підприємства є газ, ціни на який різко підскочили.

Одеський припортовий завод вирішив зупинити виробництво через нерентабельність.

Про це повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков.

"18 вересня правління заводу ухвалило рішення про зупинку заводу, на виконання якого виник наказ №560. Посилання в наказі йде на лист компанії "Одесагаз", в якому заводу пропонується провести зупинку заводу 22 вересня, на підставі наявної заборгованості за розподіл природного газу", - написав Щуріков у фейсбуку.

Він додав, що на сьогодні виробництво карбаміда нерентабельне через дорогий газ і низькі ціни на добрива.

Щуріков жорстко розкритикував нинішнього керівника заводу Миколу Парсентьєва та "куратора" з Фонду держмайна Дениса Кудіна, звинувативши їх у неспроможності домовитися про газ на давальницьких умовах.

За його словами, у листопаді можливе зниження цін на газ, і до того часу підприємство має підготуватися до запуску.

Пресслужба ОПЗ у свою чергу пояснила, що зупинка заводу пов'язана зі зменшенням поставок газу від постачальника давальницької сировини "Агро Газ Трейдинг" та боргом перед газорозподільною компанією "Одесагаз".

"Внаслідок різкої зміни кон'юнктури на ринку енергоносіїв, зокрема зростання ціни на природний газ, необхідного для виробництва карбаміду, а також повільної динаміки зростання цін на карбамід. Компанія «Агро Газ Трейдинг» повідомила завод про зменшення поставок газу. Окрім цього, нині існує значна заборгованість компанії «Агро Газ Трейдинг» перед АТ «ОПЗ» за вироблену продукцію, що становить 140 млн гривень. Як наслідок, в АТ «ОПЗ» виник борг перед газорозподільною компанією «Одесагаз», яка направила на підприємство рекомендації щодо самостійної зупинки заводу, аби уникнути аварійну зупинку з боку АТ «Одесагаз»", - йдеться в повідомленні.

З 1 листопада завод планує відновити виробництво за давальницьким контрактом з компанією Dachex Shipping, яка виграла конкурс у липні 2021 року.

Нагадаємо, Одеський припортовий завод є найбільшим хімічним підприємством України і входить до переліку підприємств великої приватизації.

З серпня 2019 року воно працювало за давальницькою схемою, постачальником газу було ТОВ "Агро Газ Трейдинг". Договір з компанією кілька разів продовжувався, а спроби змінити давальця через відкритий конкурс були невдалими.

У липні 2021 року постачальником давальницької сировини для ОПЗ було обрано сингапурську Dachex Shipping Pte. Ltd, але "АГТ" через суд заблокувала підписання договору з цією фірмою.

Основною сировиною для підприємства є природний газ, ціна якого злетіла останнім часом до рекордного рівня.