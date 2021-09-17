ДФС виявила на Одещині нелегальне паливо вартістю понад 7 млн грн, - Ткаченко

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області спільно з співробітниками УСБУ в Одеській області, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури викрили одне із товариств в ухилення від сплати податків. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

За словами фіскалів, встановлено, що посадові особи підприємства організували реалізацію паливно–мастильних матеріалів за готівкові кошти без відображення в податковій звітності підприємства.

"В ході проведення заходів з протидії незаконному обігу пального, на виконання доручення прем'єр-міністра України та в межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків в мережі АЗС.

За результатами обшуків здійснено відбір зразків паливно-мастильних матеріалів, а також виявлено паливно-мастильних матеріалів у кількості майже 200 тонн, орієнтовною вартістю понад 7 млн грн.”, - зазначив начальник Головного управління боротьби з фінансовими злочинами Володимир Ткаченко.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.