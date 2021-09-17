​Telegram став альтернативою даркнету для кіберзлочинців, - FT

Месенджер Telegram почав заміняти даркнет кіберзлочинцям, які торгують краденими даними і хакерськими інструментами.

Про це пише Financial Times з посиланням на розслідування кіберрозвідувальної групи Cyberint, яка знайшла у Telegram цілу мережу подібних каналів. Деякі з них налічують десятки тисяч підписників. У багатьох випадках зміст цих каналів нагадує контент, який викладають на сайтах в даркнеті.

"За останній час ми зафіксували 100%-ий ріст використання Telegram кіберзлочинцями. Його технологія зашифрованих повідомлень стає все більш популярною серед суб'єктів, що займаються шахрайською діяльністю і продають вкрадені дані, оскільки нею зручніше користуватися, ніж даркнетом", - заявив аналітик Cyberint Тал Самра.

За даними компанії, кількість згадок фраз "Email:pass" і "Combo", які на жаргоні хакерів позначають вкрадені електронні листи та паролі, за останній рік збільшилась у Telegram в чотири рази - приблизно до 3400.

В одному загальнодоступному каналі з 47 тисячами підписників хакери відкрито продавали або просто розповсюджували дампи даних із сотнями тисяч імен користувачів та їх паролями. Один з таким наборів налічував 300 тисяч акаунтів до ігрових платформ Minecraft, Origin і Uplay, інший - 600 тисяч логінів російської пошти "Яндекс". Також продаються набори даних для Google та Yahoo.

Telegram видалив цей канал тільки після того, як до компанії за коментарем звернулись журналісти Financial Times.

Окрім паролів до електронної пошти, в месенджері можна знайти дані кредитних карт і банківських рахунків, копії паспортів, облікові записи до різноманітних сайтів, таких як Netflix. Крім того, зловмисники активно розповсюджують через Telegram комп'ютерні віруси та інші хакерські інструменти, стверджують в Cyberint.

Паралельно у даркнеті різко збільшується кількість лінків на групи і канали в Telegram - з 172 тисяч у 2020 році до понад мільйона у 2021 році.

Нагадаємо, що Telegram було створено у 2013 році росіянином Павлом Дуровим, який раніше заснував соціальну мережу "ВКонтакте". Станом на 2021 рік месенджер налічує 500 млн активних користувачів. Програму скачали більше мільярда разів.