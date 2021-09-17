Голова БЕБ допускає повернення в держбюжет частини коштів, виділених на Бюро цього року

"Якщо не освоїмо - кошти повернуться в бюджет. Це Мінфіну розбиратися".

Голова Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадим Мельник не виключає того, що з понад 500 млн грн, які передбачені для потреб БЕБ в державному бюджеті на 2021 рік, може бути використана лише частина.

Про це він розповів у інтерв’ю для LB.ua.

"Поки що не знаю. Якщо не освоїмо - кошти повернуться в бюджет. Це вже питання Мінфіну розбиратися", - сказав він, у відповідь на питання, як Бюро буде витрачати ці кошти.

Він зазначив, що наразі у БЕБ немає ні структури, ні приміщень - зараз Кабміном вирішується питання щодо будівлі для розміщення Бюро та готуються конкурси на посади.

У 2021 році на фінансування бюро заклали 587 млн грн, у запиті на 2022 рік йдеться про 600 млн грн.

Нагадаємо, що Бюро економічної безпеки, яке має запрацювати з 25 вересня, отримає повноваження податкової міліції (Державної фіскальної служби) та функції СБУ з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.