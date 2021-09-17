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Мінекономіки поставило за мету зменшити частку тіньової економіки до 25%

Радикальної детінізації найближчим часом не очікується.

Мінекономіки поставило за мету зменшити частку тіньової економіки до 25%
Фото: Макс Требухов

Міністерство економіки поставило за мету за три роки зменшити рівень тіньової економіки з нинішніх 30% до 25%.

Про це сказав міністр Олексій Любченко у четвер, 16 вересня, на першому засіданні створеної минулого місяця міжвідомчої робочої групи з детінізації економіки.

"Сиратегія економічної безпеки України на період до 2025 року чітко вказує на нагальну необхідність розв'язання проблем тінізації економіки. Сьогодні, за попередніми розрахунками Мінекономіки, рівень тіньової економіки становить 30% від офіційного ВВП. Наразі ми зібралися для напрацювання пропозицій з детінізації економіки у всіх секторах, маємо розробити окремі точкові заходи, вийти на системні рішення, навіть до запровадження інституціональних змін", - цитує Любченка його пресслужба.

Нагадаємо, що у 2019 році рівень тіньової економіки оцінювався у 27%, але потім дещо збільшився.

Мінекономіки пояснювало, що до зростання тінізації економіки призвело ускладнення умов економічної діяльності, внаслідок запровадження протиепідемічних заходів.

Водночас у міністерстві зауважили, що таке зростання є меншим порівняно зі зростанням упродовж попередніх кризових періодів, що свідчить про неординарність проявів коронакризи. Крім того, змінилися канали тінізації унаслідок обмеження можливості використання традиційних.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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