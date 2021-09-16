МВФ підтвердив віртуальний візит місії в Україну у вересні, але дати не назвав

Віртуальна місія Міжнародного валютного фонду в Україні з питань першого перегляду програми stand-by розпочне роботу цього місяця.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс на традиційному брифінгу у Вашингтоні, передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому конкретних дат він не назвав.

"Не можу дати жодних деталей про таймлайне виділення грошей або про розширення (програми)... Дискусії тривають", - відповів він на прохання прокоментувати заяви представників уряду України.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував початок роботи місії 18 вересня. За його словами, Україна очікує $750 млн другого траншу МВФ за програмою stand-by наприкінці листопада - на початку грудня, оскільки всі умови українська сторона виконала.

Нагадаємо, 18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні $5 млрд. Перший транш в сумі $2,1 млрд Україна отримала ще в червні 2020, після чого грошей держава не отримувала. Останній віртуальний візит Міжнародного валютного фонду в Україну закінчився без рішення про перегляд програми stand-by.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу. Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський казав, що Україна отримає другий транш восени 2021 року.

В серпні Україна отримала від МВФ $2,7 млрд в рамках антикризової емісії спеціальних прав запозичення. Ці гроші не стосуються чинної кредитної програми.