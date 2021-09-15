Кабмін виключив з приватизаційного списку державні пакети акцій обленерго

Уряд виконав один із пунктів розпорядження РНБО про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері.

Уряд виключив п’ять підприємств енергетичної галузі з переліку об’єктів великої приватизації державної власності.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів "Деякі питання управління об’єктами державної власності" від 15 вересня з переліку об'єктів великої приватизації вилучаються державні пакети акцій ВАТ "Тернопільобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", АТ "Харківобленерго", АТ "Миколаївобленерго" та АТ "Хмельницькобленерго".

Також припиняється приватизація державних пакетів акцій ПАТ "Черкасиобленерго" у розмірі 46%, АТ "Сумиобленерго" у розмірі 25%, АТ "ДТЕК Одеські електромережі" у розмірі 25%.

Таким чином уряд виконав один із пунктів розпорядження РНБО про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері.