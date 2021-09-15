Кабмін передав акції "Донецькоблгазу", власники яких під санкціями, "Нафтогазу"

Кабінет міністрів на засіданні в середу вирішив передати арештовані акції "Донецькоблгазу" в управління НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Мова йде про частки підсанкційних гонконгських компаній Trading Field Limited (24,95%) і Endless Moonlight Limited (24,95%), які були арештовані у березні 2021 року після того, як "Донецькоблгаз" в розпал опалювального сезону відключив газ котельням.

Акції було передано в управління Нацагентству з повернення корупційних активів (АРМА), а проти гонконгських фірм запровадили санкції. Тепер ці акції напряму оформили на "Нафтогаз", який має в підприємстві частку 38,27%.

Це зроблено "з метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, оскільки є ризик, що не буде забезпечено безаварійну експлуатацію газорозподільних систем як об'єктів підвищеної небезпеки та своєчасну локалізацію і ліквідацію аварійних ситуацій у газопрозподільній системі Донецької області".

Передати акції в управління "Нафтогазу" дозволяє закон 1530-IX, ухвалений Верховною Радою в червні 2021 року.

Він передбачає, що у виняткових випадках управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, може здійснюватися шляхом їх передачі державним компаніям.

Винятковими випадками є ризик збоїв у роботі тепло-, енерго-, електро-, водопостачання, водовідведення, постачання природного газу, підприємств оборонно-промислового комплексу та авіабудівельної галузі.

Наприкінці серпня 2021 року за цим законом "Нафтогазу" передали ТЕЦ родини Дубневичів.