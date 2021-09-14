Фонд держмайна продав завод "Одесавинпром" за 235 млн гривень

Стартова ціна під час аукціону зросла майже в чотири рази.

Фонд державного майна у вівторок, 14 вересня, продав на аукціоні цілісний майновий комплекс "Одесавинпром" на Французькому бульварі в Одесі. Переможцем торгів, у яких взяли участь 12 компаній, стало ТОВ "Каплор 7".

Про це повідомляється на сайті "Prozorro.Продажі".

Стартова ціна під час аукціону виросла майже у чотири рази - з 65 млн гривень до 234,9 млн гривень.

Інвестор зобов'язаний зберегти профіль діяльності (виробництво виноградних вин) протягом трьох років та укласти охоронний договір на будівлю 1895 року, яка належить підприємству.

"Держава отримала справедливу ціну завдяки прозорому аукціону, місцева громада буде впевнена у збереженні історичної пам’ятки, а інвестор - вмотивований розвивати цей потужний актив, який перейде у його власність", - прокоментував результати аукціону голова ФДМ Дмитро Сенниченко.

На заводі "Одесвинпром" працює близько 200 осіб. Активи підприємства знаходяться на п'яти земельних ділянках загальною площею 2,7 га.Компанія займається виробництвом коньяків і вин під брендами "Французький бульвар" та "Вина Гулієвих".

Бенефіціаром ТОВ "Каплор 7" вказана одеситка Наталія Голуб. Вона стала власником компанії на початку вересня. За даними місцевого видання "Думська", Голуб нібито пов'язана з екс-депутатом Київради Вячеславом Супруненком.

Друге місце на торгах посіло ТОВ "Сіт Борд Сервіс" зі ставкою 234,2 млн гривень.