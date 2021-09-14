Початок запровадження накопичувальних пенсій буде відбуватися за рахунок держави, – Шмигаль

Голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль вважає відсутність накопичувальної пенсійної системи в Україні злочином. Україна не отримала цього рівня пенсійного забезпечення через бездіяльність влади протягом попередніх 30 років, заявив очільник уряду на річній пресконференції.

За його словами, саме через це рівень українці мають таких рівень пенсій зараз.

"Щоб через 10-15 років ми мали змогу мати адекватну пенсію, достойну так скажем, треба сьогодні почати роботу по запроваджуванню другого рівня пенсійної системи – накопичувального рівня", – зазначив він.

Шмигаль зауважив, що не всі країни змогли вдало запровадити таку систему. Зараз українська влада обговорює ідеї реалізації накопичувального пенсійного забезпечення.

"Початок зпровадження буде за рахунок держави відбуватись, щоб люди звикли і зрозуміли, змогли відчути довіру до цього рівня пенсійної системи", – заявив він.

Надалі люди отримають третій рівень пенсійного забезпчення – добровільні внески. Частково це вже впроваджується, нині в Україні накопичили декілька мільярдів гривень у приватних пенсійних фондах.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко визнав, що пенсійна система в нинішньому вигляді наближається до колапсу. "Мені сорокалітньому на пенсію за нинішніх умов розраховувати не варто", – заявив він.

Українське законодавство передбачає два рівні державного пенсійного забезпечення: солідарну систему (працюючі забезпечують пенсіонерів) і накопичувальну (обов'язкові відрахування собі на пенсію). Зараз діє тільки солідарна система, і працює вона відверто погано. Пенсійний фонд має хронічний дефіцит, у 2021 році він становитиме, за прогнозами, 204 млрд гривень. Накопичувальну систему спочатку планували ввести з 2013 року, але все відкладали.