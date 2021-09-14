Хасиди, які були в Умані, масово заразилися коронавірусом
Хасиди, які були в Умані, масово заразилися коронавірусом
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
В "Артеку" під Києвом помер 12-річний хлопчик із Кропивницького
В "Артеку" під Києвом помер 12-річний хлопчик із Кропивницького
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Росія вперше застосувала бойові роботи "Уран-9" і "Нерехта"
Росія вперше застосувала бойові роботи "Уран-9" і "Нерехта"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
У Путіна заявили про ​зростання кількості українців, які "ненавидять Росію"
У Путіна заявили про ​зростання кількості українців, які "ненавидять Росію"
В інтернет "злили" 53 млн записів про персональні дані українців
В інтернет "злили" 53 млн записів про персональні дані українців
ГоловнаЕкономікаДержава

Початок запровадження накопичувальних пенсій буде відбуватися за рахунок держави, – Шмигаль

Надалі люди отримають третій рівень пенсійного забезпчення – добровільні внески.

Початок запровадження накопичувальних пенсій буде відбуватися за рахунок держави, – Шмигаль
Фото: Катерина Птаха

Голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль вважає відсутність накопичувальної пенсійної системи в Україні злочином. Україна не отримала цього рівня пенсійного забезпечення через бездіяльність влади протягом попередніх 30 років, заявив очільник уряду на річній пресконференції.

За його словами, саме через це рівень українці мають таких рівень пенсій зараз.

"Щоб через 10-15 років ми мали змогу мати адекватну пенсію, достойну так скажем, треба сьогодні почати роботу по запроваджуванню другого рівня пенсійної системи – накопичувального рівня", – зазначив він.

Шмигаль зауважив, що не всі країни змогли вдало запровадити таку систему. Зараз українська влада обговорює ідеї реалізації накопичувального пенсійного забезпечення. 

"Початок зпровадження буде за рахунок держави відбуватись, щоб люди звикли і зрозуміли, змогли відчути довіру до цього рівня пенсійної системи", – заявив він. 

Надалі люди отримають третій рівень пенсійного забезпчення – добровільні внески. Частково це вже впроваджується, нині в Україні накопичили декілька мільярдів гривень у приватних пенсійних фондах.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко визнав, що пенсійна система в нинішньому вигляді наближається до колапсу. "Мені сорокалітньому на пенсію за нинішніх умов розраховувати не варто", – заявив він. 

Українське законодавство передбачає два рівні державного пенсійного забезпечення: солідарну систему (працюючі забезпечують пенсіонерів) і накопичувальну (обов'язкові відрахування собі на пенсію). Зараз діє тільки солідарна система, і працює вона відверто погано. Пенсійний фонд має хронічний дефіцит, у 2021 році він становитиме, за прогнозами, 204 млрд гривень. Накопичувальну систему спочатку планували ввести з 2013 року, але все відкладали.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також