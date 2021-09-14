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SkyUp анонсував запуск рейсів із Києва до Мадрида

Перший рейс заплановано на 18 жовтня.

SkyUp анонсував запуск рейсів із Києва до Мадрида
Фото: facebook/Skyup-airlines

Найбільший український лоукостер SkyUp оголосив про розширення карти польотів. Так, 18 жовтня авіакомпанія виконуватиме рейси "Київ - Мадрид".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"SkyUp Airlines відкриває рейси Київ - Мадрид - Київ. Відправитися в подорож можна буде двічі на тиждень: по понеділках і п'ятницях. Вильоти з Києва заплановані вранці, що дозволить вже в перший день поїздки насолоджуватися прогулянками Мадридом", - йдеться в повідомленні.

У SkyUp додали, що станом на 13 вересня громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність Covid-19. Головна умова в’їзду - завчасне заповнення електронної анкети.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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