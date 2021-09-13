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Рада НБУ ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік

Документ повністю відповідає міжнародним зобов'язанням України, зокрема положенням меморандуму з МВФ.

Рада НБУ ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік
Фото: пресслужба НБУ

Рада Національного банку України ухвалила основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік і середньострокову перспективу.

Як повідомляє пресслужба НБУ, цей документ ґрунтується на пропозиціях правління Національного банку та підтверджує цілі, принципи та інструменти монетарної політики, зазначені й у попередніх версіях основних засад.

"Він повністю узгоджується з положеннями Стратегії монетарної політики регулятора та відповідає міжнародним зобов'язанням України, зокрема положенням меморандуму з МВФ про економічну та фінансову політику. Це забезпечить послідовність та передбачуваність монетарної політики центробанку", - сказано в повідомленні.

Так, відповідно до основних засад наступного року Національний банк продовжить:

  • проводити політику таргетування інфляції для досягнення та забезпечення цінової стабільності;
  • підтримувати темпи приросту цін у середньостроковій перспективі на рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень 1 в. п.;
  • застосовувати облікову ставку як основний інструмент монетарної політики. У разі потреби центробанк може використовувати й інші інструменти грошово-кредитної політики, передбачені Законом України "Про Національний банк України";
  • дотримуватися режиму плаваючого курсоутворення та не таргетуватиме досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.

У визначений законодавством термін основні засади будуть надіслані до Верховної Ради України з метою інформування.

Як повідомляли, 9 вересня НБУ вчетверте з початку року підняв облікову ставку - до 8,5%. Рішення пов'язане із занадто високою інфляцією.

Інфляція в Україні у липні вперше за три роки перевищила 10% і у серпні продовжила прискорюватися. За очікуваннями Національного банку, протягом вересня-жовтня інфляція залишатиметься в діапазоні 10-11%, а в останні місяці року сповільниться нижче 10%. У наступному році зниження темпів інфляції триватиме - вона поступово повернеться до цілі 5%. 

Щоб прискорити сповільнення інфляції, НБУ вирішив згорнути деякі антикризові заходи. Зокрема, буде з 10 вересня припиняються операції із довгострокового рефінансування, а з 29 вересня - аукціони процентного свопу.

У випадку, якщо цих заходів виявиться недостатньо, Національний банк готовий вживати інші для повернення інфляції до цілі 5%.

Наступний перегляд облікової ставки заплановано на 21 жовтня.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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