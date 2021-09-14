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Кабмін заклав у бюджет на 2022 рік середню зарплату 15,3 тис. гривень і курс долара 28,6 грн

Дефіцит має зменшитися, а оборонні видатки зберігаються на рівні майже 6% ВВП.

Кабмін заклав у бюджет на 2022 рік середню зарплату 15,3 тис. гривень і курс долара 28,6 грн
Фото: Кабмін / Youtube

Кабінет міністрів на засіданні в середу планує затвердити проєкт державного бюджету на 2022 рік з доходами 1,277 трлн гривень і видатками 1,465 трлн.

Про це сказав прем'єр Денис Шмигаль на пресконференції в вівторок, 14 вересня.

Урядовий проєкт передбачає скорочення дефіциту бюджету до 3,5%, або 188 млрд гривень. Його фінансування планується покривати за рахунок позик та співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Кабмін також пообіцяв зберегти оборонні видатки на рівні 5,95% від ВВП.

У бюджет також закладають зростання доходів громадян.

"Середньомісячна зарплата наступного року - 15 258 грн. Це, в принципі, доволі високий рівень. Наприкінці року середня зарплата буде складати понад 17,5 тис. гривень. Курс долара залишається в коридорі 28,6-28,7", - сказав Шмигаль.

Мінімальна зарплата на початок 2022 року становитиме 6500 гривень.

Нагадаємо, що бюджет на 2022 рік вперше буде базуватися на трирічній бюджетній декларації, яка містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, загальні граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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