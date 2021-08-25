Провокатор кинув зеленкою в Петра Порошенка
Провокатор кинув зеленкою в Петра Порошенка
"Талібан" відмовився продовжувати терміни евакуації з Кабула
"Талібан" відмовився продовжувати терміни евакуації з Кабула
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
Формула незалежності
Формула незалежності
У Києві відбувся парад до 30-ліття незалежності України. Відео
У Києві відбувся парад до 30-ліття незалежності України. Відео
П'ять президентів України про Незалежність
П'ять президентів України про Незалежність
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
Президент Володимир Зеленський започаткував нове свято і пропонує зробити його вихідним (оновлено)
Президент Володимир Зеленський започаткував нове свято і пропонує зробити його вихідним (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Мінфін планує зменшити дефіцит держбюджету на 2022 рік до 3,5%

"Дискусії про підвищення нема".

Мінфін планує зменшити дефіцит держбюджету на 2022 рік до 3,5%
Міністр фінансів Сергій Марченко
Фото: slovoidilo.ua

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що проєкт державного бюджету на 2022 рік передбачає зменшення дефіциту державного бюджету до 3,5%.

Про це він сказав у інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"3,5% дефіциту - це чітка позиція, зафіксована в програмі, середньостроковій декларації. І ми не бачимо можливості її переглядати. Попереднього року ми довго і складно вели переговори з МВФ про дефіцит. У підсумку змушені були прийняти позицію МВФ і скоротити дефіцит до 5,5% ВВП. Зараз мова йде про 3,5%, і дискусії про підвищення нема", - заявив Марченко.

Нагадаємо, що бюджетні правила забороняють установлювати рівень дефіциту держбюджету вище за 3% ВВП, і в останні роки до кризи його вдавалося втримувати в цих рамках. Під час пандемії цю норму призупинили.

Бюджетна декларація передбачає повернення дефіциту в законодавчі рамки у 2023-2024 роках - до 3% і 2,7% ВВП відповідно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також