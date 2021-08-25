Мінфін планує зменшити дефіцит держбюджету на 2022 рік до 3,5%

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що проєкт державного бюджету на 2022 рік передбачає зменшення дефіциту державного бюджету до 3,5%.

Про це він сказав у інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"3,5% дефіциту - це чітка позиція, зафіксована в програмі, середньостроковій декларації. І ми не бачимо можливості її переглядати. Попереднього року ми довго і складно вели переговори з МВФ про дефіцит. У підсумку змушені були прийняти позицію МВФ і скоротити дефіцит до 5,5% ВВП. Зараз мова йде про 3,5%, і дискусії про підвищення нема", - заявив Марченко.

Нагадаємо, що бюджетні правила забороняють установлювати рівень дефіциту держбюджету вище за 3% ВВП, і в останні роки до кризи його вдавалося втримувати в цих рамках. Під час пандемії цю норму призупинили.

Бюджетна декларація передбачає повернення дефіциту в законодавчі рамки у 2023-2024 роках - до 3% і 2,7% ВВП відповідно.