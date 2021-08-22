РНБО дала уряду доручення щодо стабілізації ситуації з МАУ

Рада національної безпеки і оборони дала Кабінету міністрів України низку доручень для стабілізації ситуації з авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України".

Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Уряд має вжити заходів щодо гарантування безперебійної роботи авіаційної галузі. Має бути затверджений план дій з мінімізації ризиків, пов'язаних з ростом дебіторської заборгованості державним підприємствам "Обслуговування повітряного руху України" і "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" через невиконання МАУ зобов'язань перед цими підприємствами.

Також потрібно мінімізувати загрози невиконання Державною авіаційною службою України комплексних заходів забезпечення польотів в результаті несплати МАУ державних зборів.

А також – загрозу раптового припинення зовнішнього і внутрішнього сполучення найбільшим авіаперевізником України в результаті його незадовільного фінансового стану.

"На це Кабінету міністрів дають рівно місяць, щоб ми з вами були впевнені, що ситуація, яка свого часу була з "Аеросвітом", жодним чином не повторилася", – додав Данілов.

Нагадаємо, у червні 2021 року президенту авіакомпанії МАУ, ексдиректору міжнародного аеропорту "Бориспіль" Євгенію Дихне вручили обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою чи службовим становищем.