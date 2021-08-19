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Ціни на газ для українців можуть вирости після запуску "Північного потоку-2", - Зеленський

На думку президента, Україна може перейти на відновлювані джерела енергії за кілька років, якщо будуть налагоджені процеси дешевого виробництва "зеленого" водню.

Ціни на газ для українців можуть вирости після запуску "Північного потоку-2", - Зеленський
Фото: president.gov.ua

Після запуску “Північного потоку-2” може відбутися зростання цін на газ для українських споживачів, оскільки українським трубопроводом транспортуватиметься менше палива.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю журналістам видань з країн "Нормандської четвірки" та США – Washington Post, Liberation, Funke Media, "НВ" та "Новая газета".

"Північний потік-2 - це зброя. Москва може створити дефіцит поставок на ринку газу й тим самим підвищити ціну. У сучасному світі необов’язково купувати кулемети, щоб завдати шкоди країні. Досить використати економічні інструменти”, – наводить слова Зеленського пресслужба глави держави.

Коментуючи наміри США та Німеччини інвестувати мільярд доларів у відновлювану енергетику України як компенсацію збитків від запуску проекту "Північний потік-2", Зеленський наголосив, що наша країна втратить від припинення транзиту газу через свою територію близько 2 млрд доларів на рік.

На думку президента, Україна може перейти на відновлювані джерела енергії за кілька років, якщо будуть налагоджені процеси дешевого виробництва "зеленого" водню.

"Технічно ми навіть змогли б транспортувати “зелений” водень по наших газопроводах. Але ми стоїмо ще на самому початку", – резюмував він.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина повідомили про угоду, за якою американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для України продовження газової угоди з Росією на 10 років.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау наголосили, що підписана угода значно поглибить політичну та безпекову кризу у Європі, і повідомили, що Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску газопроводу.

У Європарламенті виступили із жорсткою заявою щодо угоди між США і ФРН.

Будівництво газопроводу “Північний потік-2” планується завершити 23 серпня.

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