Ціни на газ для українців можуть вирости після запуску "Північного потоку-2", - Зеленський

На думку президента, Україна може перейти на відновлювані джерела енергії за кілька років, якщо будуть налагоджені процеси дешевого виробництва "зеленого" водню.

Після запуску “Північного потоку-2” може відбутися зростання цін на газ для українських споживачів, оскільки українським трубопроводом транспортуватиметься менше палива.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю журналістам видань з країн "Нормандської четвірки" та США – Washington Post, Liberation, Funke Media, "НВ" та "Новая газета".

"Північний потік-2 - це зброя. Москва може створити дефіцит поставок на ринку газу й тим самим підвищити ціну. У сучасному світі необов’язково купувати кулемети, щоб завдати шкоди країні. Досить використати економічні інструменти”, – наводить слова Зеленського пресслужба глави держави.

Коментуючи наміри США та Німеччини інвестувати мільярд доларів у відновлювану енергетику України як компенсацію збитків від запуску проекту "Північний потік-2", Зеленський наголосив, що наша країна втратить від припинення транзиту газу через свою територію близько 2 млрд доларів на рік.

На думку президента, Україна може перейти на відновлювані джерела енергії за кілька років, якщо будуть налагоджені процеси дешевого виробництва "зеленого" водню.

"Технічно ми навіть змогли б транспортувати “зелений” водень по наших газопроводах. Але ми стоїмо ще на самому початку", – резюмував він.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина повідомили про угоду, за якою американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для України продовження газової угоди з Росією на 10 років.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау наголосили, що підписана угода значно поглибить політичну та безпекову кризу у Європі, і повідомили, що Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску газопроводу.

У Європарламенті виступили із жорсткою заявою щодо угоди між США і ФРН.

Будівництво газопроводу “Північний потік-2” планується завершити 23 серпня.