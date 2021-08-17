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ЗМІ назвали дату завершення будівництва "Північного потоку-2"

Природний газ з Росії буде прокачуватися в Німеччину, Нідерланди та північну Італію.

ЗМІ назвали дату завершення будівництва "Північного потоку-2"
Фото: pikabu.ru

Будівництво газопроводу “Північний потік-2” планується завершити 23 серпня. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Природний газ з Росії буде прокачуватися в Німеччину, Нідерланди та північну Італію", - повідомляє ресурс.

Інших деталей щодо завершення будівництва російського газопроводу видання не наводить.

Раніше генеральний директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі "Північний потік - 2" планується завершити до кінця літа, запустити трубопровід - до кінця цього року.

21 липня США та Німеччина повідомили про угоду, за якою американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для України продовження газової угоди з Росією на 10 років.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау наголосили, що підписана угода значно поглибить політичну та безпекову кризу у Європі, і повідомили, що Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску газопроводу.

У Європарламенті виступили із жорсткою заявою щодо угоди між США і ФРН.

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