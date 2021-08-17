Українців з Афганістану евакуював приватний літак, - Кулеба

Евакуація громадян України з Афганістану не оплачується з державного бюджету.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми не платили за цей літак, тому що ми заздалегідь почали - коли почався наступ талібів, ми заздалегідь почали шукати варіанти евакуації. Зазвичай евакуація відбувається так: ти відправляєш свій літак, він забирає когось і повертається. Ця опція була для нас недоступна , тому що йшов захоплення влади, і аеропорт не приймав літаки. Тому ми почали інші варіанти, і знайшли український літак, приватний, який знаходився в той момент в аеропорту Кабула. Власники цього літака проявили розуміння, і співпрацювали з урядом для того, щоб забрати на борт громадян ", - сказавКулеба.

Він уточнив, що організація евакуації була здійснена менш ніж за 24 години.

"Ми б вивезли більше громадян України, але вони просто не могли дістатися на той момент до аеропорту. Фізично. А літак повинен був летіти, інакше він застряг б і не вилетів взагалі", - додав Кулеба.

Нагадаємо, напередодні "Талібан" зайшов у передмістя Кабулу, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Президент Афганістану поїхав з країни. Держави масово евакуюють своїх громадян. Україна вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн.

Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.