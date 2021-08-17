У Кабулі залишаються посольства лише Пакистану, Китаю та Росії

За словами російського посла, ситуація в Афганістані при талібах ліпша, ніж за президента Гані.

У столиці Афганістану лишаються дипломатичні представництва трьох країн – Росії, Китаю та Пакистану. Індія стала останньою країною, яка евакуювала своє посольство в Кабулі, передає ВВС.

Спеціальний рейс доставив посла країни і інших співробітників назад в Індію.

"У світлі переважаючих обставин було вирішено, що наш посол у Кабулі та його підлеглі з Індії повернуться до Індії негайно", – заявив у твіттері речник міністерства закордонних справ Індії Арімдам Баґчі.

Росія раніше заявила, що евакуює співробітників свого посольства лише частково. Посол Росії Дмитро Жирнов заявив, що планує зустрітися з представниками "Талібану" для обговорення питань безпеки співробітників дипмісії. За словами російського посла, ситуація в Афганістані при талібах ліпша, ніж за президента Гані.

Посольство Китаю в Афганістані не прокоментувало свої подальші плани, але попередило місцевих китайських жителів "приділяти пильну увагу ситуації з безпекою".

Як повідомляли, представники руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, оголосили загальну амністію для колишніх урядовців. Крім того, таліби закликали чиновників до відновлення роботи в держустановах.

Разом із тим представник руху Сухайл Шахін заявив, що "Талібан" не допустить у країні самосуду, і всі політичні покарання, в тому числі страти і ампутації кінцівок, будуть застосовуватися тільки за рішенням шаріатського суду.