"Талібан" оголосив загальну амністію і закликав чиновників поновити роботу

Ісламісти обіцяють, що в Кабул повернеться "повсякденне життя".

Представники руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, оголосили загальну амністію для колишніх урядовців.

Крім того, таліби закликали чиновників до відновлення роботи в держустановах, повідомляє агентство AFP з посиланням на поширену талібами заяву.

Таліби обіцяють, що в Кабул повернеться "повсякденне життя".

"Для всіх оголошена загальна амністія... тож ви повинні почати своє повсякденне життя з повною впевненістю", - йдеться в заяві.

16 серпня представник руху Сухайл Шахін заявив, що "Талібан" не допустить у країні самосуду, і всі політичні покарання, в тому числі страти і ампутації кінцівок, будуть застосовуватися тільки за рішенням шаріатського суду.

За його словами, жителям країни дозволять критикувати кого завгодно, але страчувати і забивати людей камінням без відповідного судового рішення буде заборонено.

При цьому постійний представник Афганістану при ООН Гулам Ісакзай розповів, що бойовики "Талібану" вже почали шукати людей по домівках і влаштовувати над ними жорстокі розправи. Він висловив упевненість в тому, що величезна кількість афганців не зможе брати участь у політичному, економічному і соціальному житті країни саме через владу талібів.

Нагадаємо, що таліби почали захоплювати владу в провінціях на тлі виведення американських військ з Афганістану. В неділю "Талібан" зайшов у передмістя Кабулу, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Президент Афганістану поїхав з країни.

Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не братимуть участь у бойових діях на території Афганістану, якщо афганці самі не готові боротися з екстремістами. Він сказав, що територію Афганістану зможуть безпечно покинути всі, хто співпрацював зі США.

Україна тим часом також продовжує формувати списки громадян, які хочуть повернутися з Афганістану.