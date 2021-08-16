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"Це не спрацювало": Меркель визнала провал місії західної коаліції в Афганістані

"Ми хотіли побудувати країну з демократичною структурою, нам це не вдалося".

"Це не спрацювало": Меркель визнала провал місії західної коаліції в Афганістані
Фото: EPA/UPG

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнала провал західної коаліції в Афганістані.

Про це Меркель заявила під час виступу на засіданні керівництва Християнсько-демократичного союзу, пише Вild.

"Ми переживаємо гіркі часи, тепер ми повинні зосередитися на порятунку!" - сказала канцлерка ФРН, коментуючи ситуацію в Афганістані.

Меркель визнала, що безпека евакуації людей з аеропорту Кабула залежить тільки від американських військових.

Говорячи про виведення військ США, канцлерка зазначила, що на це були "внутрішньополітичні причини" в США, але в результаті за виведенням військ виник "ефект доміно", який розвалив сформований за 20 років порядок.

"Ми хотіли побудувати країну з демократичною структурою, нам це не вдалося. Між афганськими збройними силами та народом не було зв’язку, це не спрацювало так, як ми думали", - заявила Ангела Меркель.

Канцлерка Німеччини зауважила, що тепер варто звернути увагу і на інше: "Чого можна досягти подібними втручаннями? Як ми можемо впроваджувати політичні порядки в інших країнах?"

"Рішення про виведення військ викликало нову динаміку. Для багатьох, хто вірив в демократію і свободу, перш за все жінок, це сумний результат", - наголосила вона.

За словами Меркель, тепер треба убезпечити якомога більше людей.

Кандидат у канцлери Армін Лашет заявив, що минула неділя - один з найгірших днів для Заходу. День гіркої поразки.

"Нам не слід сперечатися про партійну політику в Німеччині. Тепер йдеться про розгортання Бундесверу. Найближчими тижнями ми побачимо жахливі знімки. Страти", - сказав він.

Американська місія в Афганістані за планом адміністрації Дональда Трампа мала бути завершена до 1 травня 2020. Байден після вступу на посаду пообіцяв, що вона завершиться до 11 вересня – символічної дати трагічного теракту із вежами-близнюками, який Усама бен Ладен спланував із Афганістану, де мав політичний притулок.

Слідом за США свої війська з Афганістану почали виводити інші країни.

Нагадаємо, що вчора "Талібан" зайшов у передмістя Кабулу, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Президент Афганістану поїхав з країни. Держави масово евакуюють своїх громадян.

Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.

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