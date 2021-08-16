У Білорусі політв'язень Латипов отримав 8,5 року колонії

Латипов перебуває під вартою з вересня 2020 року.

Суд у Мінську засудив до восьми з половиною років колонії посиленого режиму 41-річного Степана Латипова, якого правозахисники визнали політичним в’язнем.

Саме такий термін просила прокуратура, повідомляє правозахисний центр "Весна".

Латипов також повинен заплатити штраф у розмірі 300 "базових величин" (близько 3463 доларів).

Степана Латипова затримали торік 15 вересня у дворі його будинку, коли він намагався захистити мурал із зображенням діджеїв - вони стали одним із символів протестів в Білорусі.

Його звинуватили за трьома статтями: у створенні дворового телеграм-чату і майстерні з виготовлення протестної символіки; у спротиві співробітникам міліції при затриманні 15 вересня, а також як директора компанії "Беларбо" - "у введенні в оману клієнтів при наданні послуг з хімічного захисту рослин".

Чоловікові інкримінують три статті Кримінального кодексу Білорусі, будь-яку провину він заперечує.

В останньому слові Степан Латипов розповів про свою сім’ю, репресованого в 1937 році прадіда, про своє затримання, про те, як його били силовики і як він готувався до самогубства.

Під час суду 1 червня Латипов скоїв спробу суїциду - встромив собі ручку в горло через те, що міліція погрожувала йому кримінальними справами проти родичів.

Чоловіка незабаром після цього відправили на психіатричне обстеження, яке не виявило жодних проблем.