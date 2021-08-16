Від чого саме загинули люди – куль чи штовханини – поки невідомо.

В аеропорту Кабула внаслідок хаосу, що виник під час евакуації співробітників посольства, загинули п'ятеро людей. Про це з посиланням на свідчення очевидців пише Reuters.

Сотні афганців намагалися потрапити на літаки, якими вивозили дипломатів. Американські військові, які охороняли процес евакцації, стріляли в повітря. Від чого саме загинули люди – куль чи штовханини – поки невідомо.

Insane. Don’t have any other words.



The Kabul Airport.



pic.twitter.com/ylraJsDyme — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

Хаос у місті почався після того, як "Талібан" зайшов у Кабул, а президент – втік.

Нагадаємо, вчора "Талібан" зайшов у передмістя Кабулу, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Президент Афганістану поїхав з країни. Держави масово евакуюють своїх громадян. Україна вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн.

Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.