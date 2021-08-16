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Через хаос в аеропорту Афганістану загинули п'ятеро людей

Від чого саме загинули люди – куль чи штовханини – поки невідомо.

В аеропорту Кабула внаслідок хаосу, що виник під час евакуації співробітників посольства, загинули п'ятеро людей. Про це з посиланням на свідчення очевидців пише Reuters.

Сотні афганців намагалися потрапити на літаки, якими вивозили дипломатів. Американські військові, які охороняли процес евакцації, стріляли в повітря. Від чого саме загинули люди – куль чи штовханини – поки невідомо.

Хаос у місті почався після того, як "Талібан" зайшов у Кабул, а президент – втік. 

Нагадаємо, вчора "Талібан" зайшов у передмістя Кабулу, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Президент Афганістану поїхав з країни. Держави масово евакуюють своїх громадян. Україна вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн. 

Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення. 

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