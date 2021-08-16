Замбійський політик виграв вибори президента з шостої спроби

Хічілема йшов до посади 15 років.

Новим президентом Замбія на півдні Африки обрано опозиціонера Хакаінде Хічілему, який представляє Об’єднану партію національного розвитку (UNPD).

Про це пише Reuters.

Хічілему підтримали 2,8 млн виборців (59,38%), тоді як його суперника, чинного президента Едгара Чагва Лунгу - тільки 1,8 млн (38,33%).

Опозиціонер Хічілема став президентом Замбії з шостої спроби.

Він також балотувався у 2006 (третє місце, 25,32% голосів), 2008 (третє місце, 19,96% голосів), 2011 (третє місце, 18,54% голосів), 2015 (друге місце, 47,16% голосів) та 2016 роках (друге місце, 47,63% голосів).

Нагадаємо, з 2015 року посаду президента Замбії обіймав Едгар Чагва Лунгу, який балотувався від партії "Патріотичний фронт".

Шестирічне правління Лунгу відзначалося порушенням прав людини, корупцією, проблемами в економіці та безробіттям.