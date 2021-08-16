Замбійський політик виграв вибори президента з шостої спроби

Новим президентом Замбія на півдні Африки обрано опозиціонера Хакаінде Хічілему, який представляє Об’єднану партію національного розвитку (UNPD).
Про це пише Reuters.
Хічілему підтримали 2,8 млн виборців (59,38%), тоді як його суперника, чинного президента Едгара Чагва Лунгу - тільки 1,8 млн (38,33%).
Опозиціонер Хічілема став президентом Замбії з шостої спроби.
Він також балотувався у 2006 (третє місце, 25,32% голосів), 2008 (третє місце, 19,96% голосів), 2011 (третє місце, 18,54% голосів), 2015 (друге місце, 47,16% голосів) та 2016 роках (друге місце, 47,63% голосів).
Нагадаємо, з 2015 року посаду президента Замбії обіймав Едгар Чагва Лунгу, який балотувався від партії "Патріотичний фронт".
Шестирічне правління Лунгу відзначалося порушенням прав людини, корупцією, проблемами в економіці та безробіттям.