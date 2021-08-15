Число жертв руйнівного землетрусу на Гаїті сягнуло 742

Сьогодні рятувальники намагалися знайти серед завалів тих, хто вижив.

Кількість загиблих від руйнівного землетрусу, який стався у Гаїті в суботу, станом на вечір неділі зросла до 724.

Про це на пресконференції повідомили представники уряду Гаїті, повідомляє Reuters.

Як зазначається, землетрусу магнітудою 7,2 бали зруйнував сотні будинків і споруд. Сьогодні рятувальники намагалися знайти серед завалів тих, хто вижив.

Основного удару зазнала південно-західна частина Гаїті, особливо в регіоні міста Ле-Кай та його околицях. Церкви, готелі, лікарні та школи були сильно пошкоджені або зруйновані.

"Нам потрібно проявити велику солідарність в умовах надзвичайної ситуації", - сказав прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі.

Зусилля рятувальників ускладнюються тропічним штормом “Грейс", який зійде на Гаїті у понеділок. Це може спричинити масштабні повені, повідомляє Національний центр ураганів США (NHC).

Гаїті все ще відновлюється від іншого катастрофічного землетрусу, який стався у 2010 році, жертвами якого стали сотні тисяч людей.

Країна також ще не оговталась від вбивства президента Жовенеля Моїза минулого місяця.