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“Талібан” увійшов у передмістя Кабула, очікується мирна передача влади

Таліби перебувають у трьох районах столиці афганської столиці. 

“Талібан” увійшов у передмістя Кабула, очікується мирна передача влади
Таліби після взяття Лашкаргаху
Фото: ЕРА/UPG

Радикальний ісламістський рух "Талібан" увійшов у передмістя Кабулу – столиці Афганістану.

Про це пише apnews.com.

Представники афганської влади розповіли виданню, що таліби перебувають у трьох районах столиці – Калакані, Карабасі і Пагмані.

Виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Афганістану Абдул Саттар Мірзаквал заявив, що місто не зазнає нападу і з бойовиками домовилися про мирну передачу влади. Він запевняє, що жителі Кабула будуть у безпеці.

“Безпека Кабула” – це відповідальність сил безпеки”, – сказав він.

Нагадаємо, 15 серпня зранку "Талібан" захопив без супротиву Джелалабад – ключове місто на сході Афганістану.

14 серпня "Талібан" захопив місто Мазарі-Шариф, четвертий за величиною населений пункт Афганістану.

Напередодні таліби взяли під контроль місто Пулі-Алам, що за 50-60 кілометрів на південь від Кабула, а за день до того - друге за величиною місто Афганістану Кандагар та третє - Герат.

Військова операція ісламістів дозволила їм взяти під контроль значну частину північного, західного та південного Афганістану. Все це відбувається менше ніж за три тижні до того, як Сполучені Штати Америки збираються вивести з країни свої останні війська.

В очікуванні можливого падіння Кабулу західні держави закривають та евакуюють свої посольства.

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