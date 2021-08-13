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"Талібан" захопив друге та третє за чисельністю міста Афганістану

США і Великобританія направили в Кабул війська для евакуації посольств.

"Талібан" захопив друге та третє за чисельністю міста Афганістану

Радикальний ісламістський рух "Талібан" взяв під контроль друге та третє за чисельністю міста Афганістану. Після жорстоких боїв у четвер таліби захопили Кандагар і Герат.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційну владу Афганістану.

За словами очевидців, в Кандагарі таліби захопили офіс глави міста і інші будівлі, а губернатор та інші чиновники встигли відлетіти до Кабула.

Афганський депутат Сьомін Барекзай визнав захоплення міста, а також розповів, що деякі чиновники втекли.

Кандагар став 12 із 34-х столицею провінції в Афганістані. Таліби також захопили Лашкаргах, ключове місто на півдні країни, повідомляє AFP.

США ухвалили рішення відправити до Афганістану 3 000 військовослужбовців для евакуації персоналу посольства в Кабулі та афганців, які отримали імміграційну візу в США. Як заявив учора речник Пентагону Джон Кірбі, війська не затримаються в Афганістані надовго.

Великобританія також відправляє 600 військовослужбовців для евакуації близько 4 000 британців, які перебувають в Афганістані.

11 серпня "Талібан" узяв під контроль 150-тисячне місто Газні, адміністративний центр однойменної провінції, що розташоване приблизно за 130 км на південний захід від столиці Кабула.

"Талібан" контролює вже дві третини Афганістану, і американська розвідка вважає, що Кабул може здатися до кінця осені.

МЗС рекомендувало громадянам України негайно залишити територію Афганістану.

Таліби активізували наступ на тлі виведення сил НАТО та союзників з Афганістану. Протягом останніх днів таліби захопили велику кількість міст, у тому числі стратегічно важливий Кундуз, в якому тривалий час розташовувалася база контингенту Бундесверу.

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