Турецький виробник Bayraktar хоче побудувати в Україні центр зі збору безпілотників

Турецький виробник безпілотних літальних апаратів (БПЛА) компанія Baykar розробляє інвестиційний проект із будівництва в Україні науково-дослідного центру передових технологій в аерокосмічній інженерії та виробничого центру зі збору БПЛА.

Про це заявила заступник генерального директора з інвестицій компанії Наталія Озден, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Baykar має намір інвестувати в Україну і наразі розробляє відповідний інвестиційний проект", - повідомила вона під час Міжнародного оборонного інвестиційного форуму у Києві.

За її словами, проект передбачає 100-відсоткові інвестиції Baykar у створення новітнього центру науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), створення виробничих потужностей і збору БПЛА, а також цехів техобслуговування та ремонту із супровідними сервісами.

Турецька військова компанія Bayrak Makina у виробництві безпілотних літальних апаратів (БПЛА) використовує українські двигуни. Зараз вони застосовуються на безпілотниках нового покоління Аkıncı, надалі планують встановлювати їх на всю продукцію компанії.