Талібан захопив місто Газні за 130 км від Кабула

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Радикальний ісламістський рух "Талібан" взяв під контроль 150-тисячне місто Газні, адміністративний центр однойменної провінції, що розташоване приблизно за 130 км на південний захід від столиці Кабула.

Місто стало десятою столицею провінції, що потрапила до рук талібів за останні кілька днів, пише Reuters.

"Усі посадові особи, включаючи губернатора провінції, евакуйовані до Кабула", - сказали агентству джерела в афганській владі.

Місто розташоване на автомобільній дорозі між Кабулом і Кандагаром, поруч з яким також тривають бої.

Талібан контролює вже приблизно дві третини Афганістану, і американська розвідка вважає, що Кабул може здатися до кінця осені.

Таліби активізували наступ на тлі виведення сил НАТО та союзників з Афганістану. Протягом останніх днів таліби захопили велику кількість міст, у тому числі стратегічно важливий Кундуз, в якому тривалий час розташовувалася база контингенту Бундесверу.